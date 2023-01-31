В центре Харькова закрасили мурал с изображением Пушкина

Мурал с изображением русского поэта Александра Пушкина закрасили в центре Харькова. Об этом во вторник сообщило украинское интернет-издание "Страна".
По его информации, изображение, нанесенное на стену кафе "Львовские круассаны" на улице Пушкинской, на днях облили красной краской, а затем закрасили полностью.
Улица Пушкинская - одна из центральных улиц города. 30 июня 2022 года мэр Харькова Игорь Терехов отказался переименовывать улицу и станцию метро, названные в честь поэта.
После госпереворота 2014 года на Украине был принят так называемый закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время украинские власти начали активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине демонтируют памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убирают упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.