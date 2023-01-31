В центре Харькова закрасили мурал с изображением Пушкина

По его информации, изображение, нанесенное на стену кафе "Львовские круассаны" на улице Пушкинской, на днях облили красной краской, а затем закрасили полностью.

После госпереворота 2014 года на Украине был принят так называемый закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время украинские власти начали активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине демонтируют памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убирают упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.