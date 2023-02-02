В США назвали сроки поддержки Украины западными союзниками

У западных союзников хватит решимости поддерживать Украину в конфликте с Россией лишь до конца года. Об этом заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Washington Post.

«Вопрос в том, наберут ли силу голоса, которые пока звучат на периферии, если эта война продлится еще год, и ни одна из сторон не получит существенного преимущества», — отметил Гейтс .

По его мнению, спустя некоторое время может сложиться ситуация, в которой европейские страны усилят давление на Киев , чтобы запустить процесс переговоров.

Ранее в январе Гейтс и бывший госсекретарь США Кондолиза Райс высказались о судьбе новых регионов России. Политики уверены, что российская сторона не уступит Украине территории, присоединенные в ходе специальной военной операции. Они заявили, что если президенту России Владимиру Путину не удастся добиться военного успеха в этом году, то он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины