Турция поставила точку в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО

«Мы и ранее говорили, что относимся более положительно к кандидатуре Финляндии. И наш президент об этом говорил. Но НАТО хочет одобрить вступление этих стран одновременно. Если же будет решение разделить заявки и рассматривать их отдельно, то в отношении Финляндии наша позиция будет более позитивной», - сказал Чавушоглу.