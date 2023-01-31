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30 минут назад

Турция поставила точку в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Елена Прошина

Турция не будет ратифицировать протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в нынешних условиях одобрение документа невозможно. Для этого необходимо, чтобы страны полностью удовлетворили требования Анкары, которые оговорены в трехстороннем меморандуме.

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«Мы не можем сказать "да" их членству в НАТО, пока наши требования не будут выполнены. Парламент в текущих реалиях не ратифицирует этот протокол. В основе идеи создания НАТО лежит обеспечение безопасности стран - членов блока. Cтраны-кандидаты обязаны учитывать позицию Анкары в этой сфере», - заявил он.

Он добавил, что к вступлению в альянс Финляндии Турция относится более положительно. Однако республика готова вернуться к переговорам со Швецией, когда Стокгольм выполнит свои обязательства.

«Мы и ранее говорили, что относимся более положительно к кандидатуре Финляндии. И наш президент об этом говорил. Но НАТО хочет одобрить вступление этих стран одновременно. Если же будет решение разделить заявки и рассматривать их отдельно, то в отношении Финляндии наша позиция будет более позитивной», - сказал Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое «шокирует» Швецию. После этих слов президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что Хельсинки немедленно связались с Турцией, чтобы прояснить вопрос.

Он добавил, что Финляндия все так же придерживается позиции по совместному вступлению в НАТО со Швецией.

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