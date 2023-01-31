В Европе назвали маловероятным быстрое вступление Украины в ЕС

На саммите Украина — Евросоюз (ЕС) в Киеве, который состоится 3 февраля, не следует ожидать быстрого решения о вступлении страны в ЕС, пишет Euractiv.

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Согласно проекту коммюнике, лидеры Евросоюза намерены подтвердить, что будущее страны неразрывно связано с евроинтеграцией. Также на саммите планируется обсудить вопросы беспошлинного доступа для украинского экспорта, доступа к свободной от роуминга зоне и включения в единую зону платежей в евро.

«Но, несмотря на решение предоставить Киеву статус кандидата в июне прошлого года, перспектива вступления Украины в ближайшее время остается маловероятной», — сказано в сообщении.