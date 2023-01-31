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8 минут назад

Лукашенко предрек беспокойную жизнь в Зимбабве

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что целый ряд стран не даст Зимбабве спокойной жизни, поскольку это государство богато полезными ископаемыми, без которых мир не может существовать. Цитату приводит РИА Новости.

Лукашенко предрек беспокойную жизнь в Зимбабве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сильные сегодня пытаются переделить мир, подчинить и получить выгоды. Я уже говорил, что Зимбабве — это кладовая полезных ископаемых, без которых мир существовать не может. У вас в недрах земли есть все», — подчеркнул политик, предрекая африканской стране беспокойную жизнь.

Лукашенко также объяснил американские санкции против Зимбабве тем, что власти последней «взяли под контроль свою страну» и не пускают туда «проходимцев и недругов». Президент убежден, что крупнейшие государства планеты пытаются подчинить себе такие страны, как Белоруссия и Зимбабве, получив от этого выгоды.

Санкции США против Зимбабве действуют с 2002 года. Причина — репрессии против политической оппозиции, сокращение демократического пространства и усиление роли силовых структур в подавлении гражданских протестов.

В мире,Александр Лукашенко,
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