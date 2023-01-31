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36 минут назад

Президент Ирана выступит с обращением к согражданам

Елена Прошина

Иранский лидер Ибрахим Раиси выступит сегодня вечером перед согражданами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

Уточняется, что зрители увидят президента 31 января в 19.30 по московскому времени. Обращение пройдет в прямом эфире и начнется после выпуска новостей.

«Президент расскажет о наиболее важных внутренних и внешних проблемах страны. Это восьмой телевизионный диалог с народом с момента прихода к власти народного правительств», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 января произошла атака на производственный военный комплекс в городе Исфахан. После этого произошли взрывы еще на нескольких иранских объектах, которые связывают с оборонным комплексом.

Иран задумался о пересмотре позиции по конфликту на Украине

На взрывы отреагировал глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что Украина «предупреждала» Иран о таком развитии ситуации. В ответ на это МИД Ирана вызвал посла Украины в Исламской Республике.

В мире,Видео,Михаил Подоляк,
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