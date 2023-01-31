Киев ответил президенту Хорватии на заявление о Крыме

Киев считает неприемлемыми слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Крым никогда не будет украинским. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет РИА Новости.
Ранее президент Хорватии напомнил, что Запад отнял у Сербии Косово и Москва может сослаться на этот факт в вопросе Крыма. «Ясно, что Крым никогда больше не будет частью Украины», - отметил он.
Высказывание Зорана Милановича вызвало недовольство в Киеве.
«Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины», - написал в соцсетях пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
При этом он отметил, что украинские власти высоко ценят поддержку, которую Хорватия оказывает Киеву.
Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией.