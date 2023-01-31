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30 минут назад

Вдова Элвиса Пресли оспорила право на наследство их дочери Лизы Мари

Газета.Ru

Вдова певца Элвиса Пресли Присцилла оспорила право на наследство своей дочери, скончавшейся в январе 2023 года Лизы Мари Пресли. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы, поданные Присциллой Пресли в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Вдова Элвиса Пресли оспорила право на наследство их дочери Лизы Мари
Фото: Eric Charbonneau/Invision/APEric Charbonneau/Invision/AP

В 2016 году Лиза Мари исключила Присциллу и своего бывшего менеджера из списка доверительных управляющих ее трастом и заменила их своими старшими детьми Райли Кио и Бенджамином Кио. Бенджамин скончался в 2020 году.

Отдельного завещания Лиза Мари Пресли не составляла, поэтому наследники будут бороться за управление живым трастом покойной. По словам Присциллы, есть несколько причин сомневаться в решении ее дочери: так, ее не уведомили об исключении из управления активами, неправильно написали ее в имя, у подписания не было свидетелей, а сама подпись покойной выглядит нетипично.

Кроме того, отмечает Присцилла в поданном заявлении, бизнес-менеджер ее дочери Барри Сигел планировал отозвать свои права на управление активами, и после этого управляющими, согласно предыдущим документам, должны были остаться Райли Кио и Присцилла Пресли.

У Лизы Мари также есть двое несовершеннолетних дочерей от четвертого мужа, Майкла Локвуда.

Лиза Мари Пресли умерла через несколько дней после посещения "Золотого Глобуса 2023" - 12 января в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщают СМИ, сначала бывший муж Дэнни Кио пытался сделать ей искусственное дыхание, но это не помогло.

Ранее источник в семье сообщил, что перед смертью Лиза Мари Пресли похудела на 20 кило и вернулась к наркотикам.

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