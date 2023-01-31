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1 час назад

Politico: Трамп подал в суд на журналиста за публикацию его интервью

ТАСС

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на американского журналиста Боба Вудворда за публикацию аудиокниги с записями интервью без его разрешения. Об этом в понедельник сообщила газета Politico.

Трамп подал в суд на журналиста за публикацию его интервью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно иску, Трамп "неоднократно заявлял ему [Вудворду], что такое интервью проводится с единственной целью" - сбора информации для написания печатной книги. Вудворд, по мнению экс-президента США, опубликовал эти записи без его разрешения, что "нарушает авторские права" политика.

Бывший американский президент также настаивает, что понес материальный ущерб, не получив никаких денежных отчислений от продажи аудиокниги. По данным агентства Associated Press, Трамп требует компенсации в размере $50 млн.

Иск был подан в Окружной суд США в Пенсаколе (штат Флорида), отмечает издание.

Вудворд - сотрудник газеты The Washington Post, один из участников журналистского расследования, которое привело к Уотергейтскому скандалу (1972-1974) и отставке президента США Ричарда Никсона. Журналист написал книги "Страх: Трамп в Белом доме" (2018), "Ярость" (2020) и "Опасность" (2021), посвященные Трампу. Для написания работ автор провел более 200 интервью с разными политиками.

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