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7 минут назад

Столтенберг назвал неожиданное последствие победы России

Мария Иванова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не допустить победы России на Украине, чтобы не дать авторитарным лидерам мира надежды на их собственные победы. Об этом сообщается на сайте альянса.

Столтенберг назвал последствие возможной победы РФ на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Столтенберг сделал во время визита в Южную Корею.

«Если президент [РФ Владимир] Путин победит, это станет посылом для него и других авторитарных лидеров, что они могут добиться желаемого с помощью силы. Это сделало бы мир более опасным, а нас - более уязвимыми», - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО призвал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и заявил, что входящие в альянс страны уже оказывают Киеву «беспрецедентную помощь».

Столтенберг добавил, что происходящее в Европе - важно для Индо-Тихоокеанского региона, а происходящее в Азии имеет значение для НАТО.

«Мы связаны в области безопасности. Поэтому мы должны оставаться едиными и твердыми, настаивать на полном соблюдении Устава ООН и не допустить, чтобы угнетение и тирания возобладали над свободой и демократией», - заключил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг назвал военную поддержку Киева единственным способом склонить Россию к переговорам и «признать Украину как суверенное государство».

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Глава НАТО отмечал, что все конфликты рано или поздно заканчиваются миром, а условия, на которых будет заключен мир для Украины, «полностью зависят от соотношения сил на поле боя».

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