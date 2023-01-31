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8 минут назад

В США заявили о близости ядерной войны

Lenta.ruиещё 1

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что политика США в отношении России привела мир к грани ядерного конфликта. Об этом он написал в статье на своем сайте.

Сотрудник Белого дома при Рейгане признал близость ядерной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Робертс заявил, что Вашингтон более 20 лет увеличивает вероятность ядерной войны с Москвой. Это началось с тех пор, когда экс-президент Билл Клинтон нарушил обещание правительства не приближать НАТО к границе с Россией. Следующие лидеры страны отменили все документы об укреплении доверия между странами.

Экс-сотрудник Белого дома добавил, что американские провокации против России после свержения украинского правительства в 2014 году «полностью разрушили доверие Москвы к Вашингтону». Он также заявил о близости начала ядерной войны.

«Ученые-атомщики говорят, что до полуночи [на часах Судного дня] осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда. Мы достигли точки, когда все, что требуется — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах», — отметил он.

Робертс обвинил западных политиков в том, что будучи «некомпетентными, безответственными и абсолютно глупыми», они уверены, что «их престиж на Украине оправдывает ядерную войну». Он задался вопросом, что будут делать США, когда укрепившие свои позиции российские военные прорвут оборону ВСУ. Робертс также призвал арестовать военных планировщиков страны, ответственных за текущую ситуацию.

Ранее Робертс предрек США финансовую катастрофу. По его мнению, она может произойти из-за отказа Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара

В мире,Крейг Робертс,Билл Клинтон,Рональд Рейган,НАТО,Правительство Украины,
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