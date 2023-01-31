Израиль считает, что нанесенный в ночь на воскресенье удар по Ирану достиг поставленных целей. Об этом сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В ночь на 29 января агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны страны заявило, что 28 января была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников. По информации Министерства, один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. При этом в заявлении не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению.