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37 минут назад

WSJ: Израиль полагает, что удар по Ирану достиг целей

ТАСС

Израиль считает, что нанесенный в ночь на воскресенье удар по Ирану достиг поставленных целей. Об этом сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации источников газеты, атаку осуществила израильская служба внешней разведки "Моссад". Целью был объект Министерства обороны Израиля в Исфахане, на котором якобы производились неназванные вооружения.

В ночь на 29 января агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны страны заявило, что 28 января была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников. По информации Министерства, один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. При этом в заявлении не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению.

В Кремле осудили атаку беспилотников в Иране

Израиль не заявлял о причастности к взрывам в Исфахане.

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