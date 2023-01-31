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1 час назад

Президент Франции Макрон принял главу Минобороны Украины Резникова

Газета.Ruиещё 5

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 31 января, встретился с главой Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом сообщает издание Le Monde.

Макрон принял главу Минобороны Украины Резникова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кроме того, в составе украинской делегации был и спикер Рады Украины Руслан Стефанчук.

В настоящий момент не уточняется, какие темы обсуждали французский глава государства и министр обороны Украины.

Макрон не исключал поставки истребителей Украине. Прием украинского главы МО проходил в Елисейском дворце.

В свою очередь у Стефанчука в планах выступить в Национальном собрании и перед сенаторами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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