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1 час назад

Нацгвардия США готовится к возможному конфликту с Россией и КНР

Елена Прошина

Национальная гвардия США начала подготовку к возможному конфликту с Россией и Китаем. Об этом сообщает Military Times.

Нацгвардия США готовится к возможному конфликту с Россией и КНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Национальная гвардия готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем… в Арктике также действуют такие страны-союзники по НАТО, как Норвегия, которых США будут обязаны поддержать в случае конфронтации», – сообщает издание.

Там также уточнили, что в январе нацгвардия США провела военные учения «Северный удар», которые прошли на севере Мичигана с целью проверки навыков служащих в условиях холода.

«Главным фокусом испытаний была полевая артиллерия, члены 20-й группы специальных сил работали вместе с корректировщиками огня и инженерным взводом, который помогал в строительстве временных мест огневой поддержки и поддержании дорог», – сказано в публикации.

Кроме того, как сообщает издание, в учениях также приняли участие силы специального назначения Латвии.

Ранее аналитик американского издания The American Conservative заявил, что власти США ведут страну к началу третьей мировой войны.

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