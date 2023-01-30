Нацгвардия США готовится к возможному конфликту с Россией и КНР

Национальная гвардия США начала подготовку к возможному конфликту с Россией и Китаем. Об этом сообщает Military Times.
«Национальная гвардия готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем… в Арктике также действуют такие страны-союзники по НАТО, как Норвегия, которых США будут обязаны поддержать в случае конфронтации», – сообщает издание.
Там также уточнили, что в январе нацгвардия США провела военные учения «Северный удар», которые прошли на севере Мичигана с целью проверки навыков служащих в условиях холода.
«Главным фокусом испытаний была полевая артиллерия, члены 20-й группы специальных сил работали вместе с корректировщиками огня и инженерным взводом, который помогал в строительстве временных мест огневой поддержки и поддержании дорог», – сказано в публикации.
Кроме того, как сообщает издание, в учениях также приняли участие силы специального назначения Латвии.
Ранее аналитик американского издания The American Conservative заявил, что власти США ведут страну к началу третьей мировой войны.