Макрон назвал три условия для поставок самолетов Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия, при соблюдении которых Париж может направить Украине самолеты. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что заявление о возможных поставках самолетов Макрон сделал во время выступления на пресс-конференции в Гааге. Трансляция мероприятия проходила в Twitter Елисейского дворца.
Журналисты задали французскому президенту вопрос о том, планирует ли Франция поставить украинским военным самолеты.
«По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев», - пояснил Макрон.
Глава Франции уточнил, что, во-первых, такие поставки должны быть полезны ВСУ. Во-вторых, отправка оружия не должна привести к эскалации конфликта. В частности, поставляемое вооружение не следует применять на российской территории.
В-третьих, резюмировал Макрон, поставки не должны ослаблять обороноспособность страны.
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что надеются на поставки танков, ЗРК и самолетов от стран НАТО.