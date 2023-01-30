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1 час назад

Макрон назвал три условия для поставок самолетов Киеву

Илья Родин

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия, при соблюдении которых Париж может направить Украине самолеты. Об этом пишет ТАСС.

Макрон назвал три условия для поставок самолетов Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что заявление о возможных поставках самолетов Макрон сделал во время выступления на пресс-конференции в Гааге. Трансляция мероприятия проходила в Twitter Елисейского дворца.

Журналисты задали французскому президенту вопрос о том, планирует ли Франция поставить украинским военным самолеты.

«По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев», - пояснил Макрон.

Глава Франции уточнил, что, во-первых, такие поставки должны быть полезны ВСУ. Во-вторых, отправка оружия не должна привести к эскалации конфликта. В частности, поставляемое вооружение не следует применять на российской территории.

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В-третьих, резюмировал Макрон, поставки не должны ослаблять обороноспособность страны.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что надеются на поставки танков, ЗРК и самолетов от стран НАТО.

В мире,Эммануэль Макрон,НАТО,
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