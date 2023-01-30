Макрон назвал три условия для поставок самолетов Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия, при соблюдении которых Париж может направить Украине самолеты. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что заявление о возможных поставках самолетов Макрон сделал во время выступления на пресс-конференции в Гааге. Трансляция мероприятия проходила в Twitter Елисейского дворца.

Журналисты задали французскому президенту вопрос о том, планирует ли Франция поставить украинским военным самолеты.

«По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев», - пояснил Макрон.

Глава Франции уточнил, что, во-первых, такие поставки должны быть полезны ВСУ. Во-вторых, отправка оружия не должна привести к эскалации конфликта. В частности, поставляемое вооружение не следует применять на российской территории.

В-третьих, резюмировал Макрон, поставки не должны ослаблять обороноспособность страны.