Арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» показал материалы о коррупции в рядах высшей политической власти Украины, в которой оказался замешан президент страны Владимир Зеленский.

По данным телеканала, Зеленский еще до политической карьеры пользовался распространившейся в украинском обществе коррупцией, в качестве доказательств телеканал привел данные из «досье Пандоры», передает РИА «Новости».

«Согласно этим документам, Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьями, которые и помогли ему снять фильм «Слуга народа» в 2015-м», – рассказывает телеканал.

Также ведущая телеканала напомнила телезрителям, что в минувших выпусках она рассказала о коррупционной связи Зеленского с сыном нынешнего президента США Хантером Байденом.