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32 минуты назад

Арабский телеканал рассказал о коррупции Зеленского

Деловая газета "Взгляд"

Арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» показал материалы о коррупции в рядах высшей политической власти Украины, в которой оказался замешан президент страны Владимир Зеленский.

Арабский телеканал рассказал о коррупции Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, Зеленский еще до политической карьеры пользовался распространившейся в украинском обществе коррупцией, в качестве доказательств телеканал привел данные из «досье Пандоры», передает РИА «Новости».

«Согласно этим документам, Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьями, которые и помогли ему снять фильм «Слуга народа» в 2015-м», – рассказывает телеканал.

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Также ведущая телеканала напомнила телезрителям, что в минувших выпусках она рассказала о коррупционной связи Зеленского с сыном нынешнего президента США Хантером Байденом.

Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

В мире,Владимир Зеленский,
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