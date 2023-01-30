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38 минут назад

В Казахстане объяснили отмену «визарана»

Елена Прошина

В МВД Казахстана заявили, что «визаран» отменили для легализации иностранцев, которые часто пересекают границу страны. Об этом сообщает Informburo.

В Казахстане объяснили отмену «визарана»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно новым правилам, срок легального пребывания в Казахстане для иностранцев составит не более 30 суток, либо не более 90 дней в сумме на протяжении полугода. В МВД пояснили, что зачастую приезжающие в Казахстан иностранцы помногу пересекают границы из-за занятости в других странах.. Чтобы делать это легально, им достаточно получить разрешение на временное проживание.

«Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили», – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что в статье закона республики о миграции были заложены основы для отмены визарана, но правила въезда этому документу не соответствовали.

Новые правила вступили в силу 27 января.

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