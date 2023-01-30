Лукашенко встретили в Зимбабве песнями и танцами

Президента Белоруссии Александра Лукашенко, прилетевшего в Зимбабве с официальным визитом, местные жители встретили в аэропорту песнями и танцами. Соответствующие видеокадры появились в Telegram-канале «Пул Первого».

На записи видно, как Лукашенко идет по территории аэропорта в Хараре рядом с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. У них обоих на шеях висят традиционные украшения из цветов, сделанные в цветах государственных флагов стран.