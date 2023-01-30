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42 минуты назад

Экоактивисты провели акцию с приклеиванием рук в парламенте Испании

Илья Родин

Экологические активисты провели акцию протеста в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента) Испании в Мадриде, рассказал в Twitter представитель организации Futuro Vegetal. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что две молодые девушки приклеились руками к микрофонам на трибуне в зале, где традиционно проходят заседания парламента. Третий участник акции развернул за их спинами полотнище с названием организации.

Девушек быстро «отклеили» от имущества нижней палаты парламента и вывели из зала, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Представитель Futuro Vegetal подчеркнул в публикации, что «население в опасности, а обладающие властью думают только о своей выгоде».

Уточняется, что таким образом организация выступила против «субсидирования животноводства».

Напомним, что в ноябре 2022 года двое активистов Futuro Vegetal приклеились руками к рамам картин «Маха обнаженная» и «Маха одетая» художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде.

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