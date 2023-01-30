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50 минут назад

Пока вы не уснули: крупнейший инициатор кризиса на Украине и ответ Кадырова на сожжение Корана

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Китай назвал крупнейшего инициатора украинского кризиса

Соединенные Штаты являются зачинщиком украинского кризиса. Об этом заявила в ходе брифинга в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

«США - главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса», - подчеркнула она.

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Кадыров пригрозил «пройти всю Европу» в ответ на сожжение Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сжегшего Коран датского политика Расмуса Палудана религиозным террористом и заявил, что «не простит его». Об этом он написал в своем Telegram-канале. 21 января 2023-го у турецкого посольства в Стокгольме прошла согласованная акция протеста, на которой ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем объяснил, что акцию разрешили, так как свобода выражения мнений - часть шведской демократии.

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Военные РФ заняли более выгодные позиции в районе Угледара

Вооруженные силы России в результате успешного наступления заняли более выгодные рубежи в районе Угледара. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Лавров не исключил разрыва дипотношений с Прибалтикой

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Польша и Прибалтика в антироссийских настроениях решатся на разрыв контактов с РФ, но Москва не сторонник разрыва дипотношений. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не являемся сторонниками разрыва дипотношений. Даже в самой непростой ситуации необходимо сохранять каналы для ведения диалога, решения вопросов наших сограждан и соотечественников. Нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны [Польша и Прибалтика] решатся на полный разрыв контактов с нами», - отметил министр.

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ГИБДД может ввести новый штраф для водителей

Сотрудники ГИБДД смогут штрафовать российских автомобилистов за неработающую антиблокировочную систему тормозов (ABS) и неисправный усилитель руля. Об этом пишет Car.ru. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу в ближайшее время, напоминает издание.

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СМИ сообщили об улучшении состояния Костомарова

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров идет на поправку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спортсмена.

«Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», — сказал собеседник агентства.

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Стало известно о новой схеме обмана на Wildberries

Злоумышленники начали обманывать предпринимателей, которые продают товары на площадке Wildberries. Об этом сообщают «Известия». Аферист связывается с продавцом, представляясь аналитиком. После этого потенциальная жертва получает предложение по увеличению продаж. Затем предприниматель дает данные, позволяющие мошеннику зайти в его личный кабинет. Однако после их получения злоумышленник выкупает товары продавца по предельно низкой стоимости. В итоге бизнесмен лишается денежных средств и продукции.

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На Украине потребовали отстранить российских и белорусских теннисистов

Федерация тенниса Украины призвала к полному отстранению от международных соревнований всех российских и белорусских теннисистов. Как сообщает «Газета.Ru», там назвали запрет выступлений спортсменов из России и Белоруссии — одним из «действенных средств изоляции России и Белоруссии».

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Друг Дроздова рассказал о его состоянии

Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после перелома ребер в ближайшую неделю останется в больнице. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал его друг композитор Дмитрий Дунаев. По его словам, Дроздов чувствует себя нормально. Сейчас телеведущий находится в обычной палате.

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Соседка выиграла суд у певца Леонтьева

Суд взыскал с певца Валерия Леонтьева 250 тысяч рублей в пользу его соседки из-за лопнувших труб. Как сообщает Telegram-канал Mash, квартиру женщины в центре Москвы затопило из-за поломки в доме знаменитости. По словам потерпевшей, из-за потопа у нее отслоилась водная краска, отошла от стен венецианская штукатурка и испортилась комната — по всему потолку появились черные пятна. Эксперты пришли к выводу, что Леонтьев не поддерживал техническое состояние сантехники, которая со временем прогнила и лопнула.

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В мире,Мао Нин,Расмус Палудан,Дмитрий Дунаев,Роман Костомаров,Валерий Леонтьев,Игорь Конашенков,Николай Дроздов,Сергей Лавров,Рамзан Кадыров,Минобороны России,МИД России,ГИБДД,
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