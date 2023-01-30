Генсек НАТО обратился к Южной Корее с призывом по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле призвал Южную Корею оказать Украине военную поддержку. Об этом пишет РИА «Новости».

Генсек альянса поблагодарил Южную Корею за экономическую и гуманитарную помощь Украине. Он добавил, что Сеулу следует расширить объемы поставок, включить в них вооружения.

«Я также призываю Корею усилить поддержку, продвинуться вперед, включая военную поддержку», - пояснил Столтенберг.

Генсек отметил, что ФРГ, Норвегия и Швеция отказывались поставлять оружие находящимся в конфликте государствам, но все же изменили свою политику.