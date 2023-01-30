Удары БПЛА в Иране: кто может стоять за нападением на военный завод

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с атакой беспилотников на оборонное предприятие в Иране, а также оценил версии о причастности ряда государств к произошедшему.
Когда мировые СМИ писали о причастности к ударам по объектам в Иране "еще одной страны", имелась ввиду Украина, отметил специалист.
"Это нормальный политический ход внутри повестки дня, который, судя по всему, не имеет никакого отношения к действительности", - сказал эксперт.
Говоря о возможной причастности Израиля к инциденту, Чупрыгин подчеркнул, что после аналогичных происшествий в Иране подозрения в их организации регулярно падают на Иерусалим.
"Тем более ко власти в Израиле пришло правительство во главе с Биньямином Нетаньяху - известным оппонентом Ирана. Но здесь возникает вопрос: а зачем это сегодня нужно Израилю? В Израиле назревает серьезный правительственный кризис, связанный с судебной реформой. Плюс к этому там опять открылся второй фронт, в Восточном Иерусалиме 27-28 января звучали выстрелы, погибло много людей. То есть Израилю и Нетаньяху сейчас не с руки конфронтальное столкновение с Ираном, поскольку за спиной полно оппортунистов, я имею ввиду ХАМАС, которые могут этим воспользоваться. Так что здесь версия о причастности Израиля совсем не вырисовывается", — заявил аналитик.
Вместе с тем Чупрыгин прокомментировал версию о причастности к инциденту иранских курдов и других противников режима.
"Мы помним, что, согласно появлявшейся информации, в прошлом году иранские курды совершили подобное нападение с использованием беспилотников. Учитывая то, что в Иране в последние полгода идет обостряющийся политический кризис с демонстрациями и требованиями о смене режима, то в этой обстановке оппортунисты из оппозиции нынешнему режиму - и курды, и представители "Моджахедин-э Халк" (Организация моджахедов иранского народа - прим. ред.) - вполне могли воспользоваться обстановкой. Мол, давайте по ним "грохнем", доставим противникам массу неприятностей, а заодно и о себе напомним", — заявил он, отметив, что назвать истинных организаторов нападения БПЛА в Иране по имеющейся на данный момент информации крайне затруднительно.
"Возможно, через какое-то время у нас появится дополнительная информация, или же, выждав момент, исполнитель этого нападения заявит о себе, фактурно доказав, что это был он", — сказал эксперт, добавив, что иранские спецслужбы с высокой долей вероятности вычислят истинного организатора новой атаки БПЛА в Иране.
В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан прогремел сильный взрыв. После этого Минобороны страны заявило, что была совершена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров ведомства. По данным министерства, один аппарат был сбит, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались.
Издание The Wall Stree Journal со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц выступила с утверждением, что за атакой БПЛА стоит Израиль. До этого телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что удар нанесли Военно-воздушные силы США и "еще одна страна". В свою очередь американские источники телеканала Al Haddath заявляли о непричастности Израиля к нападению, цель которого - "продемонстрировать Ирану и России" готовность США противодействовать "производству и экспорту [баллистического] оружия".