Удары БПЛА в Иране: кто может стоять за нападением на военный завод

"Тем более ко власти в Израиле пришло правительство во главе с Биньямином Нетаньяху - известным оппонентом Ирана. Но здесь возникает вопрос: а зачем это сегодня нужно Израилю? В Израиле назревает серьезный правительственный кризис, связанный с судебной реформой. Плюс к этому там опять открылся второй фронт, в Восточном Иерусалиме 27-28 января звучали выстрелы, погибло много людей. То есть Израилю и Нетаньяху сейчас не с руки конфронтальное столкновение с Ираном, поскольку за спиной полно оппортунистов, я имею ввиду ХАМАС, которые могут этим воспользоваться. Так что здесь версия о причастности Израиля совсем не вырисовывается", — заявил аналитик.