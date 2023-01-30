Финляндия ответила Турции на предложение разделить заявку в НАТО

Финляндия не отказывается от плана вступления НАТО совместно со Швецией и надеется присоединиться к Североатлантическому альянсу не позднее июля. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Reuters.

«Мы по-прежнему очень хотим присоединиться к НАТО вместе со Швецией», — заключил Хаависто на пресс-конференции в Хельсинки.

Таким образом глава финского МИД ответил на предложение Турции разделить совместную заявку на вступление в состав НАТО от Финляндии и Швеции на отдельные документы, ведь у Анкары с Хельсинки нет кардинальных проблем во взаимодействии.

Ранее финский президент Саули Ниинисте указал на то, что заявления и комментарии турецкой стороны и особенно президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу вступления Финляндии в НАТО не влияют на планы Хельсинки касательно альянса.