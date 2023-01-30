В ЕС отреагировали на атаку беспилотников в Иране

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано прокомментировал атаку дронов в Иране, заявив, что в Евросоюзе не хотят эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.
Стано отметил, что ЕС следит за поступающей информацией.
«Мы не знаем, кто стоит за нападением, и что именно произошло», - заявил он.
По словам Стано, для Евросоюза важно, чтобы в регионе не произошла эскалация.
«Поэтому мы призываем всех причастных избегать любых действий, которые могут привести к росту напряженности», - заключил он.
В ночь на 29 января один из военных заводов в иранской провинции Исфахан атаковали дроны. Пока никто не взял на себя ответственность за эту атаку, но источники СМИ назвали причастными к ней Израиль и США.
The Wall Street Journal написала, США и Израиль пытаются сдержать «ядерные и военные амбиции Тегерана», включая его сотрудничество с Россией.
В МИД РФ осудили атаку и предупредили, что она может иметь непредсказуемые последствия для «и так далеко не спокойного региона».