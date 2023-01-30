В ЕС отреагировали на атаку беспилотников в Иране

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано прокомментировал атаку дронов в Иране, заявив, что в Евросоюзе не хотят эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Стано отметил, что ЕС следит за поступающей информацией.

«Мы не знаем, кто стоит за нападением, и что именно произошло», - заявил он.

По словам Стано, для Евросоюза важно, чтобы в регионе не произошла эскалация.

«Поэтому мы призываем всех причастных избегать любых действий, которые могут привести к росту напряженности», - заключил он.

В ночь на 29 января один из военных заводов в иранской провинции Исфахан атаковали дроны. Пока никто не взял на себя ответственность за эту атаку, но источники СМИ назвали причастными к ней Израиль и США.

The Wall Street Journal написала, США и Израиль пытаются сдержать «ядерные и военные амбиции Тегерана», включая его сотрудничество с Россией.