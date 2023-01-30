El Pais: Европа переживает серьезные проблемы с запасами антибиотиков

"Когда внимательно изучаешь цепочки поставок, о которых не так много общедоступной информации, обнаруживаешь, что многие из них на самом деле очень хрупкие, и в Азии есть только один или два производителя активного компонента, - отметила Таррафета. - Любое происшествие там может стать серьезной глобальной проблемой". "ЕС делает первые шаги, чтобы изменить это, но это займет время, и в переходный период можно предвидеть, что такие проблемы, как с антибиотиками, будут продолжать возникать", - заключила она.