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1 час назад

Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявления Эрдогана

Алиса Селезнёва

Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана о членстве в НАТО. Об этом рассказал финский лидер Саули Ниинистё, пишет РИА Новости.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в НАТО выступила Турция. В результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и Швеция и Финляндия получили приглашение в НАТО.

Однако накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО отдельно от Швеции из-за скандальной акции с сожжением Корана в Стокгольме.

По словам Саули Ниинистё, после заявления главы Турции власти страны немедленно связались с Анкарой, как через канцелярию президента, так и через министра иностранных дел Пекку Хаависто.

«Да, немедленно. Собственно, на данный момент больше нечего сказать, но я думаю, что заявления будут в будущем», - пояснил президент Финляндии.

Он также заверил, что Финляндия не меняла свою линию на вступление в Североатлантический альянс совместно со Швецией.

Эрдоган пообещал «шокирующее» Швецию решение по членству Финляндии в НАТО

Ранее лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, получив на это разрешение властей Швеции. После этого президент Тайип Эрдоган заявил, что теперь Швеция может забыть про поддержку заявки на вступление в НАТО от Анкары.

В свою очередь глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщил о том, что вступление страны в НАТО приостановлено и выразил надежду на то, что переговоры с Турцией будут успешными и страна сумеет присоединиться к альянсу уже летом.

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