В Британии пройдет крупнейшая за 10 лет забастовка

В среду, 1 февраля, в Британии пройдет крупнейшая за последние десять лет забастовка, участие в которой примут до 500 тыс. человек. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на британский профсоюзный конгресс TUC.

К забастовке 1 февраля присоединятся учителя, преподаватели университетов, машинисты, госслужащие, водители автобусов и охранники из семи профсоюзов. Все они требуют повышения зарплат.

В TUC заявили, что забастовка должна послать министрам «четкий сигнал, что им больше не удастся игнорировать требование справедливой оплаты труда».

По всей стране также пройдут акции протеста против планов правительства принять закон о «минимальном уровне обслуживания» во время забастовок. Профсоюзы назвали его «законом по борьбе с забастовками».

Рабочие опасаются, что закон позволит увольнять сотрудников, которые проголосовали за забастовку на законных основаниях.

«Я думаю, правительство было застигнуто врасплох уровнем общественной поддержки забастовок, проблемы выходят за рамки политических границ», - подчеркнул генеральный секретарь TUC Пол Новак.

Национальный союз образования Британии ранее объявил о серии забастовок в Англии и Уэльсе в феврале и марте. Забастовка 1 февраля затронет 23 тысячи школ и 4,5 миллиона учеников.

В профсоюзах подчеркнули, что недавний пятипроцентный рост зарплаты учителей отстает от инфляции примерно на семь процентов. В целом с 2010 года зарплаты учителей упали на 23 процента в реальном выражении. Из-за низких зарплат треть британских педагогов уволилась в течение пяти лет после получения квалификации.