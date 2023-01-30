США предупредили своих граждан о вероятных терактах в Стамбулe

"Правительство США предупреждает своих граждан о вероятных и неизбежных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле или других местах, которые часто посещают жители западных стран. В особенности это районы [Стамбула] Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль", - сообщило посольство.