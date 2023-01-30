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24 минуты назад

Посольство США в Анкаре предупредило граждан о вероятности терактов в Стамбуле

ТАССиещё 4

Посольство США в Анкаре выпустило в понедельник обновленное предписание американским гражданам быть бдительными в связи с вероятностью терактов в Турции. Предупреждение размещено на сайте посольства.

США предупредили своих граждан о вероятных терактах в Стамбулe
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

"Правительство США предупреждает своих граждан о вероятных и неизбежных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле или других местах, которые часто посещают жители западных стран. В особенности это районы [Стамбула] Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль", - сообщило посольство.

Дипмиссия отмечает, что это сообщение "обновляет предупреждение от 27 января 2023 года, касающееся инцидентов с сжиганием Корана в Европе". Тогда посольства США и Франции предупреждали о возможных терактах против иностранцев в Турции.

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