США предупредили своих граждан о вероятных терактах в Стамбулe

Посольство США в Анкаре выпустило в понедельник обновленное предписание американским гражданам быть бдительными в связи с вероятностью терактов в Турции. Предупреждение размещено на сайте посольства.
"Правительство США предупреждает своих граждан о вероятных и неизбежных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле или других местах, которые часто посещают жители западных стран. В особенности это районы [Стамбула] Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль", - сообщило посольство.
Дипмиссия отмечает, что это сообщение "обновляет предупреждение от 27 января 2023 года, касающееся инцидентов с сжиганием Корана в Европе". Тогда посольства США и Франции предупреждали о возможных терактах против иностранцев в Турции.