В Словении задержали иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Агентство разведки и безопасности Словении задержало двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России . Об этом сообщает местный портал 24ur со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Двум подозреваемым грозит в общей сложности до восьми лет лишения свободы за шпионаж и предоставление ложных сведений», — говорится в публикации.

Задержанные являются гражданами одной из латиноамериканских стран, у одного из них есть аргентинский паспорт. Досудебное расследование в отношении подозреваемых было начато прокуратурой еще в декабре 2022 года. 24ur утверждает, что арестованные — «граждане РФ, действовавшие под вымышленными иностранными личностями».