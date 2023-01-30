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10 минут назад

СМИ: в Словении задержали иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России

Никита Бородкин

Агентство разведки и безопасности Словении задержало двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местный портал 24ur со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Словении задержали иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, силовики обнаружили шпионов в Любляне. Арест проходил совместно с Национальным бюро расследований.

«Двум подозреваемым грозит в общей сложности до восьми лет лишения свободы за шпионаж и предоставление ложных сведений», — говорится в публикации.

Задержанные являются гражданами одной из латиноамериканских стран, у одного из них есть аргентинский паспорт. Досудебное расследование в отношении подозреваемых было начато прокуратурой еще в декабре 2022 года. 24ur утверждает, что арестованные — «граждане РФ, действовавшие под вымышленными иностранными личностями».

Уголовное дело имеет уровень секретности, из-за чего правоохранительные органы официально не комментируют информацию.

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