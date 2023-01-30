Эрдоган усомнился в квалификации Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает достаточной квалификацией для руководства страной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, Франция эксплуатирует африканские страны, однако взаимоотношения государств близки к прекращению — Мали уже выслало французских солдат, Буркина-Фасо требует этого, а Того может поступить также в ближайшее время.
Президент Турции добавил, что у него состоялось много встреч с Макроном на международном уровне, но его французский коллега был «не честен».
«Где нет честности, там нет и доверия. Конечно, в мире есть много таких лидеров. К сожалению, они игнорируют Турцию в отношениях с Грецией в Средиземноморье и вступают с ней в разные отношения», — добавил Эрдоган.
Турецкий лидер заключил, что Макрон потерял свою репутацию во французском парламенте, а сама страна — престиж в международном сообществе.