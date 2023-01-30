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23 минуты назад

Эрдоган усомнился в квалификации Макрона

Никита Бородкин

Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает достаточной квалификацией для руководства страной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган усомнился в квалификации Макрона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Эрдогана, Франция эксплуатирует африканские страны, однако взаимоотношения государств близки к прекращению — Мали уже выслало французских солдат, Буркина-Фасо требует этого, а Того может поступить также в ближайшее время.

Эрдоган: Турция не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги

Президент Турции добавил, что у него состоялось много встреч с Макроном на международном уровне, но его французский коллега был «не честен».

«Где нет честности, там нет и доверия. Конечно, в мире есть много таких лидеров. К сожалению, они игнорируют Турцию в отношениях с Грецией в Средиземноморье и вступают с ней в разные отношения», — добавил Эрдоган.

Турецкий лидер заключил, что Макрон потерял свою репутацию во французском парламенте, а сама страна — престиж в международном сообществе.

В мире,Эммануэль Макрон,Реджеп Эрдоган,
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