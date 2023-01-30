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55 минут назад

Эрдоган: Турция не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги

Газета.Ruиещё 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не получила от США ни истребители, деньги, которые были выплачены за них, передает агентство Anadolu.

Эрдоган: Турция не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги
Фото: Ints Kalnins/ReutersInts Kalnins/Reuters

"Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки C-400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены", - сказал глава государства.

Он также указал, что Турция "всегда держит свое слово и ожидает этого" от своих партнеров. Ранее сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что собирается блокировать усилия Белого дома по продаже военных самолетов F-16 Турции.

По его словам, он решительно против подобных соглашений из-за политики Эрдогана. До этого сообщалось. что Государственный департамент направил в Конгресс Соединенных Штатов предложение о продаже Турции F-16.

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