Эрдоган: Турция не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги

"Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки C-400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены", - сказал глава государства.