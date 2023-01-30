США поспособствуют «развитию демократических институтов» в Северной Македонии

Посольство США в Северной Македонии объявило открытый конкурс программ, направленных на «развитие демократических институтов» страны. В дипмиссии ожидают заявки от местных организаций и «независимых» СМИ по одному из приоритетных направлений, среди которых — «кибербезопасность и дезинформация», «гражданское участие в общественной жизни», «верховенство права и подотчётность правительства». С документом ознакомился RT.

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«Проекты должны поддерживать укрепление демократических институтов в Северной Македонии, в том числе повышение уровня участия и представленности в общественной жизни граждан из всех слоёв общества», — сообщается в документе.

Помимо этого, инициативы должны способствовать формированию «более крепкой и учитывающей потребности граждан» государственной власти с сильными демократическими институтами, отмечают составители.

«Проекты должны быть ориентированы на укрепление принципа верховенства права, независимости судебной системы, добросовестного государственного управления и повышение эффективности борьбы с коррупцией», — говорится в тексте документа.

В посольстве США подчёркивают, что одним из приоритетных направлений является развитие кибербезопасности, медиаграмотности и «усилий по борьбе с пропагандой и дезинформацией».

Суммарный объём финансирования этого направления в 2023 финансовом году составит более $500 тыс.