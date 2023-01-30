Джонсон раскрыл подробности о своем разговоре с Путиным перед началом СВО

Бывший премьер-министр Великобритании (2019–2022) Борис Джонсон рассказал подробности о своем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который прошел перед началом специальной военной операции РФ (СВО) на Украине в феврале 2022 года. Об этом сообщают газеты The Telegraph и Daily Mail.

Фото: Peter Nicholls/Reuters Peter Nicholls/Reuters

По словам Джонсона, российский лидер "очень долгой и максимально экстраординарной" телефонной беседой якобы пытался внушить страх британскому премьеру в ответ на его предупреждения о недопустимости начала спецоперации. "Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", — вспомнил Джонсон.

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Он также указал, что в разговоре с Путиным дал понять, что начало военных действий со стороны России против Украины станет "полной катастрофой", приведет к западным санкциям против Москвы и приближению НАТО к границам РФ, а Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона. Как заявил британский политик, вступление Украины в НАТО было маловероятным, так как против этого выступали Германия и Франция. Джонсон раскрыл подробности телефонной беседы с российским президентом в трехсерийном документальном фильме "Путин против Запада" (Putin vs the West).

Первый эпизод ленты будет показан вещательной корпорацией "Би-би-си" вечером 30 января. Телефонный разговор, о котором упомянул Джонсон, состоялся 2 февраля после его визита на Украину. Как сообщали в пресс-службе главы британского правительства, Джонсон во время той беседы "выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной".

В ходе разговора Джонсон также подчеркнул необходимость найти путь вперед, который бы уважал как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом. Британский премьер также отметил политику открытых дверей НАТО.