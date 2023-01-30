Джонсон раскрыл подробности о своем разговоре с Путиным перед началом СВО

Бывший премьер-министр Великобритании (2019–2022) Борис Джонсон рассказал подробности о своем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который прошел перед началом специальной военной операции РФ (СВО) на Украине в феврале 2022 года. Об этом сообщают газеты The Telegraph и Daily Mail.
По словам Джонсона, российский лидер "очень долгой и максимально экстраординарной" телефонной беседой якобы пытался внушить страх британскому премьеру в ответ на его предупреждения о недопустимости начала спецоперации. "Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", — вспомнил Джонсон.
Он также указал, что в разговоре с Путиным дал понять, что начало военных действий со стороны России против Украины станет "полной катастрофой", приведет к западным санкциям против Москвы и приближению НАТО к границам РФ, а Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона. Как заявил британский политик, вступление Украины в НАТО было маловероятным, так как против этого выступали Германия и Франция. Джонсон раскрыл подробности телефонной беседы с российским президентом в трехсерийном документальном фильме "Путин против Запада" (Putin vs the West).
Первый эпизод ленты будет показан вещательной корпорацией "Би-би-си" вечером 30 января. Телефонный разговор, о котором упомянул Джонсон, состоялся 2 февраля после его визита на Украину. Как сообщали в пресс-службе главы британского правительства, Джонсон во время той беседы "выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной".
В ходе разговора Джонсон также подчеркнул необходимость найти путь вперед, который бы уважал как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом. Британский премьер также отметил политику открытых дверей НАТО.
По его словам, все европейские демократии имеют право претендовать на членство в альянсе и это право "в полной мере распространяется на Украину".