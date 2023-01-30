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44 минуты назад

Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен

Елена Прошина

Россия, оказавшаяся под серьезными санкциями со стороны западных стран, показывает всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар США, который рискует утратить статус мировой валюты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление конгрессвумен Марджорию Тэйлор Грин.

Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен
Фото: © Екатерина Якель/ТАСС © Екатерина Якель/ТАСС

«Опосредованная война США с Россией на Украине (стране, не входящей в НАТО) больше всего выгодна Китаю», — сообщила она, призвав власти США остановить данные действия. Грин отметила, что в условиях многочисленных ограничений Москва демонстрирует способность эффективно развивать свою экономику.

Конгрессвумен выразила опасения, что конфликт вокруг Украины может привести к тому, что доллар США больше не будет являться мировой валютой.

«Из-за нашей собственной самоуверенности и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», — заявила парламентарий.

Она указала, что между Россией, Китаем, Ираном и многими другими, включая ОПЕК, формируются новые альянсы.

«Китай хочет стать ультимативной сверхдержавой в военном и экономическом отношении, и его может быть уже слишком поздно сбить с этой траектории», — считает Грин.

Она напомнила, что голосует против «каждого цента» помощи Украине и требует «общественного аудита» 113 миллиардов долларов, которые были выделены Киеву.

В мире,НАТО,ОПЕК,
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