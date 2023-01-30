Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен

Россия, оказавшаяся под серьезными санкциями со стороны западных стран, показывает всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар США, который рискует утратить статус мировой валюты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление конгрессвумен Марджорию Тэйлор Грин.

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«Опосредованная война США с Россией на Украине (стране, не входящей в НАТО) больше всего выгодна Китаю», — сообщила она, призвав власти США остановить данные действия. Грин отметила, что в условиях многочисленных ограничений Москва демонстрирует способность эффективно развивать свою экономику.

Конгрессвумен выразила опасения, что конфликт вокруг Украины может привести к тому, что доллар США больше не будет являться мировой валютой.

«Из-за нашей собственной самоуверенности и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», — заявила парламентарий.

Она указала, что между Россией, Китаем, Ираном и многими другими, включая ОПЕК, формируются новые альянсы.

«Китай хочет стать ультимативной сверхдержавой в военном и экономическом отношении, и его может быть уже слишком поздно сбить с этой траектории», — считает Грин.