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48 минут назад

Канцлер Германии Шольц исключил поставки истребителей Украине

Российская Газета

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал постоянно появляющиеся требования новых вооружений для Украины, а также отверг идею с поставками истребителей. Об этом политик заявил в интервью газете Tagesspigel.

Канцлер Германии Шольц исключил поставки истребителей Украине
Фото: Luis ROBAYO / AFPLuis ROBAYO / AFP

Как только принимается одно решение, в Германии сразу начинаются новые дебаты, отметил Шольц. По его словам, происходящее несерьезно и "подрывает доверие граждан к решениям правительства", передает ТАСС.

При этом канцлер не уточнил, чьи именно требования он имеет в виду - германских или западных политиков. Он добавил, что постоянно предпринимаются попытки "перебить ставку", когда речь идет о вооружениях для Киева.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил вероятность передачи истребителей вооруженным силам Украины. Между тем, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что передача Украине боевых самолетов поможет киевским властям, не делая при этом Запад стороной конфликта.

Напомним, украинские власти хотели бы получить 24 западных истребителя. Об этом сообщила газета El País, ссылаясь на представителя командования ВС ВСУ Юрия Игната. Позже Игнат уточнил, что Украине нужно, по меньшей мере, пять полноценных бригад истребителей, в каждой из которых по три эскадрильи. При этом он осознает, что в случае принятия данного решение, это будет "постепенный процесс".

В мире,Борис Писториус,Юрий Игнат,Кристоф Хойсген,Олаф Шольц,
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