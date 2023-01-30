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24 минуты назад

Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу

Елена Прошина

Все сотрудники азербайджанского посольства в Иране эвакуированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова.

Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу
Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко© РИА Новости. Владимир Федоренко

По его словам, дипмиссия в Тегеране полностью приостановила свою деятельность.

«Мы полностью приостановили дипломатическую деятельность посольства. Там остаются пять человек в связи с охраной административного здания и имущества посольства, оставшиеся в посольстве не будут осуществлять дипломатическую деятельность», — сообщил он.

Баку предъявил Тегерану требование о прозрачном расследовании нападения, сообщил Халафов. Он отметил, что Ирану предъявлено требование о привлечении виновных к ответственности и предоставлении азербайджанской стороне конкретной информации.

Замглавы подчеркнул, что нападение подверглось осуждению со стороны ООН, НАТО, Европейского союза и других организаций, а также со стороны глав государств, министров иностранных дел и послов более чем 60 стран.

26 января стало известно о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране — неизвестный ворвался на пост охраны диппредставительства и открыл огонь из автомата Калашникова. Погиб один человек, еще двое получили ранения.

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