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24 минуты назад

Конгрессмен Уилсон представил проект об установке бюста Зеленского в Капитолии

Газета.Ruиещё 2

Конгрессмен Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста президента Украины Владимира Зеленского и его установки в здании Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

Конгрессмен представил проект об установке бюста Зеленского в Капитолии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что республиканец из Южной Каролины предлагает поручить совету по изящным искусствам купить бюст Зеленского и расположить его в крыле палаты представителей Капитолия. Проект резолюции передан на рассмотрение в профильный комитет "по управлению палатой".

Ранее член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступала против предложения установить бюст Владимира Зеленского в Капитолии. В своем посте в Twitter она резко отвергла эту идею, подчеркнув, что конгрессмены служат Америке, не Украине. Свое недовольство этим предложением также выразил член палаты представителей Энди Биггс.

Американская писательница Кейтлин Джонстоун также называла решение установить бюст президента Украины в американском Капитолии одним из самых позорных пиар-ходов Зеленского в США.

В мире,Джо Уилсон,Владимир Зеленский,
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