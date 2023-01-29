Конгрессмен представил проект об установке бюста Зеленского в Капитолии

Конгрессмен Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста президента Украины Владимира Зеленского и его установки в здании Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что республиканец из Южной Каролины предлагает поручить совету по изящным искусствам купить бюст Зеленского и расположить его в крыле палаты представителей Капитолия. Проект резолюции передан на рассмотрение в профильный комитет "по управлению палатой".

Ранее член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступала против предложения установить бюст Владимира Зеленского в Капитолии. В своем посте в Twitter она резко отвергла эту идею, подчеркнув, что конгрессмены служат Америке, не Украине. Свое недовольство этим предложением также выразил член палаты представителей Энди Биггс.