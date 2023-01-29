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26 минут назад

Эрдоган предупредил о «шокирующем» для Швеции решении по членству Финляндии в НАТО

Деловая газета "Взгляд"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может быть «шокировано» от решения, которое примет Турция по членству Финляндии в НАТО.

Эрдоган: Турция может принять решение по Финляндии, которое «шокирует» Швецию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что, если потребуется, Турция может дать отличающийся ответ по Финляндии, от которого Швеция «будет шокирована», передает РИА «Новости».

Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.

В Турции заявили, что ждут от Швеции и Финляндии выполнения подписанных обязательств

Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

В мире,Расмус Палудан,Мевлют Чавушоглу,НАТО,МИД Турции,
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