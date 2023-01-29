Удар по иранскому военному заводу в городе Исфахан с помощью беспилотников нанес Израиль, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Автор статьи уточнил, что «скрытную атаку с применением БПЛА по оборонному объекту Ирана осуществил Израиль».

По его мнению, удар был нанесен в рамках стратегии Вашингтона и Тель-Авива по «сдерживанию ядерных и военных амбиций» Тегерана.