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27 минут назад

WSJ: атака на военный завод в Исфахане была осуществлена Израилем

Илья Родин

Удар по иранскому военному заводу в городе Исфахан с помощью беспилотников нанес Израиль, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Автор статьи уточнил, что «скрытную атаку с применением БПЛА по оборонному объекту Ирана осуществил Израиль».

МИД Израиля отказался комментировать атаку на военный завод в Исфахане

По его мнению, удар был нанесен в рамках стратегии Вашингтона и Тель-Авива по «сдерживанию ядерных и военных амбиций» Тегерана.

Напомним, что в субботу, 28 января, на оборонном заводе в иранском городе Исфахан произошли взрывы. Министерство обороны Ирана заявило, что это была «неудачная атака» беспилотников.

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