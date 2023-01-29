Вучич обратился к Джоковичу после его триумфа на Australian Open

«Величайший на все времена! Спасибо Новаку за всю радость от имени граждан Сербии. Я знаю, что сегодня с тобой и страна и диаспоры. Мы гордимся тобой и нашей сербской родиной. Бесконечное спасибо за все победы», — написал Вучич в соцсетях.