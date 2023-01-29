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12 минут назад

Вучич обратился к Джоковичу после его триумфа на Australian Open

Майк Габриелян

Президент Сербии Александр Вучич назвал теннисиста Новака Джоковича «величайшим на все времена». Так глава государства поздравил спортсмена с победой на Открытом чемпионате Австралии, сообщает сербское издание Alo.

Вучич обратился к Джоковичу после его триумфа на Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Величайший на все времена! Спасибо Новаку за всю радость от имени граждан Сербии. Я знаю, что сегодня с тобой и страна и диаспоры. Мы гордимся тобой и нашей сербской родиной. Бесконечное спасибо за все победы», — написал Вучич в соцсетях.

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии в 10-й раз в карьере. Он стал обладателем 22-го по счету Большого шлема, победив в финале в Мельбурне грека Стефаноса Циципаса 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Джокович в десятый раз выиграл Australian Open

Ранее Евгений Кафельников назвал Джоковича «одним из двух величайших» в мужском теннисе.

В мире,Александр Вучич,Евгений Кафельников,Новак Джокович,
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