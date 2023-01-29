Newsweek назвал возможную выгоду США и НАТО от поддержки Украины

США и их союзники в случае победы Киева в противостоянии смогут получить доступ к месторождениям титана. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на источники.

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Отмечается, что титан используется в производстве истребителей, вертолетов, кораблей, танков, ракет большой дальности.

По данным журнала, в США титан классифицируется как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности страны. Вместе с тем, Штаты вынуждены его импортировать.

Автор статьи уточнил, что Украина является одной из семи стран, производящих титановую губку, основу металлического титана. В эту группу также входят Россия и Китай, «самые видные стратегические соперники США».

В Конгрессе пояснили, что Украина имеет «значительные запасы редкоземельных минералов». Соответственно, они могут стать «привлекательной альтернативой российским и китайским ресурсам, от которых в настоящее время существует большая зависимость».

Источник, знакомый с оборонной промышленностью США, сообщил Newsweek, что титан «представляет собой ключевую уязвимость».

«Мы говорим о нашей способности производить больше самолетов, мы говорим о нашей способности производить боеприпасы. Все они зависят от титана, и мы позволили себе стать зависимыми от иностранных поставщиков этого материала», - подчеркнул собеседник журнала.