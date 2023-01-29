170 человек умерли в Афганистане из-за холодов

50 из них — дети.
Эта зима стала самой холодной для жителей страны за последние годы. В начале января аномальные морозы достигали показателя в минус 28 градусов, в некоторых районах страны фиксировалось до минус 34, передаёт агентство «Синьхуа».
Большинство погибших — сельские жители, у которых нет возможности отапливать дома дровами или углём.
Агентство отмечает, что Афганистан не приспособлен к таким погодным условиям, поэтому республике может угрожать голод. Из-за снегопадов разрушено более 150 жилых домов, погибло свыше 80 тысяч голов скота.