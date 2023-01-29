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38 минут назад

Канцлер ФРГ рассказал о расследовании взрывов на «Северных потоках»

Илья Родин

Специалисты продолжают расследование ЧП на «Северных потоках», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он добавил, что выводы о виновных будут объявлены только тогда, когда у экспертов будут доказательства, пишет РИА «Новости».

Шольц рассказал о расследовании взрывов на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шольц напомнил, что взрывы произошли в морской акватории Швеции и Дании. Он пояснил, что федеральным чиновникам следует «сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать».

Шольц заступился за главу МИД после слов о войне с Россией

Канцлер отметил, что информация будет обнародована в том случае, когда эксперты будут уверены в достоверности полученных данных. Он добавил, что «спекуляции здесь ни к чему не приведут».

В ноябре 2022 года по польской территории был нанесен удар двумя ракетами, пояснил Шольц. В ФРГ не стали делать поспешных обвинений, дождались результатов расследования, заметил он.

Канцлер резюмировал, что на фоне того, что стало известно об украинском происхождении ракет, ответственность все же лежит на российской стороне из-за конфликта на Украине.

В мире,Олаф Шольц,
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