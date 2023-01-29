Шольц рассказал о расследовании взрывов на «Северных потоках»

Специалисты продолжают расследование ЧП на «Северных потоках», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он добавил, что выводы о виновных будут объявлены только тогда, когда у экспертов будут доказательства, пишет РИА «Новости».

Шольц напомнил, что взрывы произошли в морской акватории Швеции и Дании. Он пояснил, что федеральным чиновникам следует «сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать».

Канцлер отметил, что информация будет обнародована в том случае, когда эксперты будут уверены в достоверности полученных данных. Он добавил, что «спекуляции здесь ни к чему не приведут».

В ноябре 2022 года по польской территории был нанесен удар двумя ракетами, пояснил Шольц. В ФРГ не стали делать поспешных обвинений, дождались результатов расследования, заметил он.