В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
19 минут назад

В МИД Литвы заявили о "минировании" посольств страны в пяти государствах

Газета.Ru

В конце января около пяти посольство Литвы в разных иностранных государствах получили письма об угрозе взрыва, заявила пресс-секретарь литовского МИД Паулина Левицките, передает Delfi. По ее словам, в настоящее время этим вопросом занимаются профильные ведомства республики.

В МИД Литвы заявили о "минировании" своих посольств в пяти странах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы реагируем спокойно, это напоминает обычную информационную атаку, дальше этим вопросом займутся правоохранители», — отметила Левицките.

Как указала представитель МИД Литвы, сами страны, в которых диппредставительства республики получили сообщения о «минировании», Вильнюс пока оглашать не собирается. Она также добавила, что это решение продиктовано соображениями безопасности.

При этом Delfi подчеркивает, что в конце января внутри Литвы прошла серия «минирований» правительственных зданий, в том числе соответствующие сообщения поступали в генпрокуратуру республики.

Ранее сообщалось, что в Литве из-за угрозы взрыва были эвакуированы пассажиры всех трех международных аэропортов страны — Вильнюса, Каунаса и Паланги.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители