В МИД Литвы заявили о "минировании" своих посольств в пяти странах

В конце января около пяти посольство Литвы в разных иностранных государствах получили письма об угрозе взрыва, заявила пресс-секретарь литовского МИД Паулина Левицките, передает Delfi. По ее словам, в настоящее время этим вопросом занимаются профильные ведомства республики.

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«Мы реагируем спокойно, это напоминает обычную информационную атаку, дальше этим вопросом займутся правоохранители», — отметила Левицките.

Как указала представитель МИД Литвы, сами страны, в которых диппредставительства республики получили сообщения о «минировании», Вильнюс пока оглашать не собирается. Она также добавила, что это решение продиктовано соображениями безопасности.

При этом Delfi подчеркивает, что в конце января внутри Литвы прошла серия «минирований» правительственных зданий, в том числе соответствующие сообщения поступали в генпрокуратуру республики.