Onet: поддержка Украины США будет иметь серьезные последствия для Польши

Проводимая Соединенными Штатами финансовая и военная накачка Украины имеет и будет иметь серьезные последствия для Польши на политической арене. Об этом пишет польского издания Onet.

В публикации говорится, что цель Вашингтона является создание в Центральной Европе «очень сильного государства-союзника». Автор статьи утверждает, что уже реализовано, так как теперь украинская армия является одной из сильнейших в Европе. Кроме того, отмечается, что Украина получает «внушительную финансовую помощь».

Onet подчеркивает, что такая политика США по отношению к Украине коренным образом меняет место Польши в политической системе Европы. Обозреватель указывает, что все происходящие изменения в долгосрочной перспективе могут оказать немалое влияние на отношения Варшавы со всеми составляющими этой системы.