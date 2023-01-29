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27 минут назад

Onet: поддержка Украины США будет иметь серьезные последствия для Польши

Газета.Ruиещё 1

Проводимая Соединенными Штатами финансовая и военная накачка Украины имеет и будет иметь серьезные последствия для Польши на политической арене. Об этом пишет польского издания Onet.

Onet: поддержка Украины США будет иметь серьезные последствия для Польши
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации говорится, что цель Вашингтона является создание в Центральной Европе «очень сильного государства-союзника». Автор статьи утверждает, что уже реализовано, так как теперь украинская армия является одной из сильнейших в Европе. Кроме того, отмечается, что Украина получает «внушительную финансовую помощь».

Onet подчеркивает, что такая политика США по отношению к Украине коренным образом меняет место Польши в политической системе Европы. Обозреватель указывает, что все происходящие изменения в долгосрочной перспективе могут оказать немалое влияние на отношения Варшавы со всеми составляющими этой системы.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский заявил, что коррупция и мания величия привели к плачевному состоянию Украины.

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