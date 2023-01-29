Экс-глава комитета НАТО станет президентом Чехии. Он считает Россию угрозой

Отставной генерал Петр Павел победил во втором туре президентских выборов Чехии, обогнав своего главного соперника Андрея Бабиша более чем на 16 процентных пунктов. Инаугурация назначена на 9 марта. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на тесное сотрудничество «в интересах единой Европы».

Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел лидирует на президентских выборах в Чехии. После подсчета данных на 99,99% избирательных участках политик набирает 58,31% голосов. Его главный конкурент, бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, уже точно не сможет догнать своего противника - у него 41,68%. Премьер страны Петр Фиала подтвердил на пресс-конференции победу Павела на выборах.

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"Поздравляю Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом Чехии", - сказал он.

"Победил [независимый] поддержанный гражданами кандидат, победили [демократические] ценности, которые он олицетворял. Это чрезвычайно важная новость в данное время, сложное в международном плане и экономической сфере", - добавил Фила.

В первом туре голосования Павел опередил Бабиша примерно на 23 тыс. голосов, при этом ни одному из кандидатов не удалось получить более 50% голосов.

"Я вижу, ценности победили на этих выборах. Победили такие ценности, как правда, достоинство, уважение и смирение. Я убежден, что эти ценности разделяет подавляющее большинство из нас и что они определенно стоят того, чтобы они стали частью нашей жизни", - сказал Павел после объявления результатов.

Второй тур выборов президента Чехии прошел 27 и 28 января. Явка составила 70,24%.

Президент Словакии Зузана Чапутова стала первой из иностранных лидеров, поздравивших Павела с победой.

"С вами победила надежда на то, что порядочность и правдивость могут быть силой", - написала она в Twitter.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что отношения между Прагой и Берлином "близкие и дружеские".

"Сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Чешской Республики. Сердечно поздравляю вас от имени моих сограждан", - цитирует поздравление политика его пресс-секретарь Серстин Гаммелинова.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Петра Павела с "убедительной победой", подчеркнув, что высоко ценит поддержку Украины с его стороны.

"Искренне поздравляю генерала Павлова с убедительной победой на выборах президента Чешской Республики. Я ценю вашу поддержку Украины и нашу борьбу с российской агрессией. Надеюсь на наше тесное личное сотрудничество на благо народов Украины и Чехии и в интересах единой Европы", - написал Зеленский в Twitter.

Победителя выборов поздравила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Я приветствую вашу верность нашим европейским ценностям. Ваш ценный опыт в сферах безопасности, обороны и международных отношений будет важен для сохранения и укрепления европейского единства в поддержку Украины".

Инаугурация нового президента Чехии назначена на 9 марта, сообщает Чешское телевидение.

Патрон для Бабиша

Через неделю после первого тура Бабиш заявил, что утром 21 января охрана передала ему конверт, который был адресован его жене Монике. В нем находился боевой патрон и анонимное послание с угрозами. Бабиш выразил уверенность, что эта ситуация является "запугиванием кандидата в президенты страны и членов его семьи", чего "не должно происходить в свободном обществе". Сразу после получения конверта Бабиш сообщил о нем полиции, расследование продолжается.

Кто такой Павел

С 8 марта 2013 года и по настоящее время президентом Чехии является Милош Земан, отношение которого к Москве часто критиковали за лояльность. Павел, в отличие от предшественника, - сторонник прозападного курса. Как отмечает Irozhlas со ссылкой на данные исследовательского агентства PAQ Research, во втором туре Павел имел явное преимущество среди людей с высшим образованием и в более экономически развитых муниципальных образованиях. В трети самых бедных муниципалитетов он победил с соотношением 51:49.

Президент Земан признался, что результаты выборов его удивили. Он ожидал, что Павел может победить, но не рассчитывал на победу над Бабишем с разницей в 16 процентных пунктов.