В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
10 минут назад

Al Arabia: Израиль начал военную операцию против Ирана

News.ru

В микроблогах издания Al Arabia в социальных сетях появилась информация, что в ночь на 29 января Израиль приступил к проведению военной операции на территории Ирана. Ближневосточные медиаисточники и различные аккаунты размещают данные о взрывах в городах и на военных базах, о воздушной тревоге, полетах самолетов и действии повстанцев. Израильские власти официально не объявляли о проведении военной операции. Официальный Иран об атаке также не сообщал.

Израиль начал военную операцию против Ирана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет издание, среди иранцев «циркулируют» сведения о следующих событиях. В соцсетях сообщают, что беспилотники разбомбили завод дронов в Тебризе, завод боеприпасов для дронов в Исфахане и хранилище в Малларде. По данным журналистов, «целью военной операции будет уничтожение иранской военной промышленности».

Есть информация, что авиацию Ирана уже подняли по тревоге. Al Arabia передает, что атака началась с ударов именно по оборонным предприятиям.

В России ответили на высказывание Бербок о войне с Россией

Ранее была раскрыта причина взрыва на складе с боеприпасами Министерства обороны Ирана в городе Исфахан. Оказалось, что это произошло в результате атаки беспилотников. Об этом сообщало агентство IRNA. В результате происшествия никто не пострадал.

По имеющимся данным, повреждения на военном объекте после атаки и взрыва незначительны.

В мире,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители