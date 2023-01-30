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57 минут назад

Япония заявила о неприемлемости позиции России по рыбному промыслу у Курил

ТАССиещё 11

Власти Японии назвали неприемлемой позицию РФ по вопросу согласования консультаций, касающихся рыбного промысла японских рыбаков в российской экономической зоне в районе Курильских островов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Япония заявила о неприемлемости позиции РФ по рыбному промыслу у Курил
Фото: ТАССТАСС

"Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг. Мы настоятельно призываем российскую сторону как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки", - сказал он.

29 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия проинформировала Японию о невозможности согласовать сроки консультаций по рыбному промыслу из-за антироссийских мер Токио. Она также подчеркнула, что Россия категорически не приемлет какие-либо "протесты" японской стороны в связи с этим решением.

Япония и Россия подписали соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в 1998 году.

В мире,Япония и Россия,Мария Захарова,МИД России,
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