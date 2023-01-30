Япония заявила о неприемлемости позиции РФ по рыбному промыслу у Курил

Власти Японии назвали неприемлемой позицию РФ по вопросу согласования консультаций, касающихся рыбного промысла японских рыбаков в российской экономической зоне в районе Курильских островов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг. Мы настоятельно призываем российскую сторону как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки", - сказал он.
29 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия проинформировала Японию о невозможности согласовать сроки консультаций по рыбному промыслу из-за антироссийских мер Токио. Она также подчеркнула, что Россия категорически не приемлет какие-либо "протесты" японской стороны в связи с этим решением.
Япония и Россия подписали соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в 1998 году.