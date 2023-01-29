Северная Корея ответила на сообщения о поставках оружия России

"Если бы США не форсировали поэтапное расширение НАТО на Восток в ущерб справедливым интересам безопасности России, то сегодняшние украинские события не произошли бы… В этот раз США опять глупо попытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной "версии об оружейных сделках между КНДР и РФ", - заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын.

Ранее представитель МИД КНДР назвал россиян самым стойким народом, который может защитить страну без военной помощи со стороны. Он указал, что с Россией у КНДР не было никогда оружейных сделок. В то же время, по его словам, международному сообществу следует обратить внимание на действия США, которые поставляют на Украину вооружения и несут "кровопролитие и разрушение".