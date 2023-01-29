В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
33 минуты назад

ЦТАК: Северная Корея опровергает сообщения о поставках оружия России

Газета.Ruиещё 2

Северная Корея опровергает сообщения о поставках оружия России, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северная Корея ответила на сообщения о поставках оружия России
Фото: KRT/APKRT/AP

"Если бы США не форсировали поэтапное расширение НАТО на Восток в ущерб справедливым интересам безопасности России, то сегодняшние украинские события не произошли бы… В этот раз США опять глупо попытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной "версии об оружейных сделках между КНДР и РФ", - заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын.

Южнокорейский военный случайно обстрелял Северную Корею

Ранее представитель МИД КНДР назвал россиян самым стойким народом, который может защитить страну без военной помощи со стороны. Он указал, что с Россией у КНДР не было никогда оружейных сделок. В то же время, по его словам, международному сообществу следует обратить внимание на действия США, которые поставляют на Украину вооружения и несут "кровопролитие и разрушение".

В мире,НАТО,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители