Соединенные Штаты и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию на Украине. Об этом заявил иранский портал Press TV.

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«Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал "третьей мировой войной"», — предрек автор материала.

В статье также упоминается опыт США во Вьетнаме и Афганистане. Отмечается, что США с трудом выходят из конфликтов, в которых принимают участие.

По мнению издания, Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу «перешли свои собственные красные линии в отношении поставок оружия».

«Поставки наступательного оружия Киеву привели бы к глобальной катастрофе», — утверждает Press TV.